Visite de l’appartement de Victor Hugo 16 et 17 septembre Maison de Victor Hugo Entrée libre

Le musée réunit les deux lieux que Victor Hugo habita le plus longtemps, à Paris et à Guernesey. L’appartement de la place des Vosges, occupé par le Victor Hugo de 1832 à 1848, évoque sa vie par des objets mobiliers au milieu desquels il a vécu et des œuvres illustrant ses écrits. Le musée présente des expositions temporaires mettant en valeur les riches collections et le dessinateur visionnaire que fut Victor Hugo. D’importants travaux de rénovation ont permis l’aménagement d’un jardin et d’un café (ouvert au printemps 2021).​

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 72 10 16 http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr Aujourd’hui place des Vosges, l’appartement occupé par Victor Hugo de 1832 à 1848, alors place royale, retrace toute la vie de l’écrivain à travers les trois grandes périodes qu’il a lui-même énoncées dans Actes et Paroles : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. Fondé par Paul Meurice en 1902, qui fait don de ses collections à la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo possède un fonds important de dessins, peintures, photographies et sculptures. M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

