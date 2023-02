« L’arbre de Victor » Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles. La Maison de Victor Hugo vous convie à une soirée presque estivale dans le jardin du musée. Vous y retrouverez des jardiniers emprunts de poésie. La magie des mots cueillis à même les arbres, le bleu des notes du piano et le vert des feuilles qui vous feront redécouvrir quelques plus beaux textes de Victor Hugo.

Par la compagnie CIE 44. Sans réservation, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maison de Victor Hugo, le 13 mai 2023, entre 19h30 et 22h, durée 30min.

Spectacle répété plusieurs fois au cours de la soirée. À partir de 12 ans. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris 75004 Paris 01 42 72 10 16 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

