Un été en jeu – « Partir en livre »

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Dans le cadre de la « Fête du conte »

Le Jeu pour le plaisir de Tous ! Sur les six communes du Pays Morcenais, le Ludobus anime des accueils autour du Jeu Libre.

Aujourd’hui « Partir en livre »

En partenariat avec la médiathèque du Pays Morcenais.

Maison de site – Rue de la forêt

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Fête du conte » (storytelling festival)

Games for everyone to enjoy! In the six communes of the Pays Morcenais, the Ludobus organizes events based on free play.

Today « Partir en livre

In partnership with the Pays Morcenais media library

En el marco del « Festival de Cuentos »

Juegos para todos En los seis municipios del Pays Morcenais, el Ludobus organiza eventos en torno al juego libre.

Hoy « Partir en livre

En colaboración con la mediateca de Pays Morcenais

Im Rahmen des « Märchenfestes »

Das Spiel zum Vergnügen aller! In den sechs Gemeinden des Pays Morcenais organisiert der Ludobus Veranstaltungen rund um das Freie Spiel.

Heute « Partir en livre » (In ein Buch gehen)

In Partnerschaft mit der Mediathek des Pays Morcenais

