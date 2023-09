Les grues gourmandes en Pays Morcenais – Le coucher Maison de site – 1 rue de la forêt Morcenx-la-Nouvelle, 2 septembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

En plein cœur de la Réserve naturelle d’Arjuzanx, au crépuscule, vivez l’impressionnant retour de la belle dame grise !

Dès 15h, vous serez accueillis à la Maison de site d’Arjuzanx et partirez pour une visite guidée. Sur la tour d’observation, à 15 m de hauteur, vous aurez vue sur un beau panorama de la zone de remise. Un spectacle qu’on n’oublie pas !

S’en suivra un moment gourmand autour de produits concoctés par les acteurs du réseau du Tourisme gourmand landais.

Places limitées – Sur réservation uniquement – Date limite d’inscription 30/12/2023.

2023-09-02 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

Maison de site – 1 rue de la forêt

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the Arjuzanx Nature Reserve, at dusk, experience the impressive return of the beautiful gray lady!

From 3pm, you’ll be welcomed at the Maison de site d’Arjuzanx and taken on a guided tour. From the observation tower, 15 m high, you’ll enjoy a panoramic view of the shed area. A sight to remember!

This is followed by a gourmet meal featuring products concocted by members of the Landes Gourmet Tourism network.

Limited seating ? By reservation only ? Registration deadline 30/12/2023

En el corazón de la Reserva Natural de Arjuzanx, al atardecer, viva el impresionante regreso de la bella dama gris

A partir de las 15:00 h, le recibirán en la Maison de site d’Arjuzanx y le acompañarán en una visita guiada. Desde la torre de observación, a 15 m de altura, podrá disfrutar de una vista panorámica del cobertizo. Un espectáculo inolvidable

A continuación, degustará una comida gastronómica con productos elaborados por los miembros de la red de turismo gastronómico de las Landas.

Plazas limitadas ? Sólo con reserva ? Fecha límite de inscripción 30/12/2023

Erleben Sie in der Abenddämmerung im Herzen des Naturschutzgebiets Arjuzanx die beeindruckende Rückkehr der schönen grauen Dame!

Ab 15 Uhr werden Sie am Maison de site d’Arjuzanx empfangen und begeben sich auf eine geführte Besichtigungstour. Auf dem Aussichtsturm in 15 m Höhe haben Sie einen schönen Panoramablick auf das Schuppengebiet. Ein Anblick, den man nicht vergisst!

Es folgt ein Moment der Feinschmeckerei mit Produkten, die von den Akteuren des Netzwerks « Tourisme gourmand landais » zusammengestellt wurden.

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Nur mit Reservierung ? Anmeldeschluss 30/12/2023

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Morcenx