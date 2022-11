Journée Santé Femmes – Atelier de présentation de Mon Espace Santé Maison de santé pluriprofessionnelle du Jardin des Orantes Le Vigan Catégories d’évènement: Gard

Jeudi 15 décembre, 09h00, 13h30
Maison de santé pluriprofessionnelle du Jardin des Orantes
Entrée libre

Entrée libre

Sur place, des ateliers pour mieux comprendre pourquoi il est important de vous faire dépister régulièrement et aborder le nouveau service public qu'est Mon espace santé.

Maison de santé pluriprofessionnelle du Jardin des Orantes
2 Chemin de Virenque, Le Vigan
Le Vigan 30120 Gard Occitanie

Participez à la journée d'information sur le dépistage des cancers près de chez vous !

dépistage des cancers près de chez vous !

Sur place, des ateliers pour mieux comprendre pourquoi il

est important de vous faire dépister régulièrement.

Vous pourrez : prendre rendez-vous pour une mammographie, réaliser un frottis, vous procurer un test de dépistage du cancer colorectal,

rencontrer un tabacologue,

consulter une diététicienne, D’autres stands vous attendent également, dont un dédié à Mon Espace Santé

2022-12-15T09:00:00+01:00

2022-12-15T16:30:00+01:00

