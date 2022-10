Maison de Santé – Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 – catégorie Bâtiment Public ou Tertiaire. Maison de Santé, 15 octobre 2022, Liffol-le-Grand.

Maison de Santé 28 Rue de l'Orme 88350 Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand 88350 Vosges Grand Est

Une Maison de santé dans les Vosges / Découvrez une architecture bois lauréate du Prix National de la Construction Bois 2022.

A Liffol-le-Grand, l’architecture et le bois se mettent au service de l’artisanat d’excellence. Le « Siège de Liffol » est le premier produit manufacturé à avoir été couronné d’une indication géographique, en 2015. La valorisation de cet artisanat d’excellence a donc logiquement prévalu lors de la conception architecturale de la nouvelle maison de santé du village de Liffol-le-Grand, une structure pluri-professionnelle qui relie la place d’Armes à la rue principale et fait face à l’hôtel de ville.

C’est le collectif d’architectes Studiolada (Christophe Aubertin et Éléonore Nicolas), lauréat des AJAP en 2014, qui a imaginé et dirigé le chantier de construction de cette architecture ancrée dans son territoire, innovante tant du point de vue technique que esthétique. Compromis assumé entre renaissance de existante et création, l’ouvrage présente un corps de ferme ancien rénové fidèlement et un corps neuf en structure bois habillé de zinc. Ils sont situés de part et d’autre d’une faille transparente. Une petite halle en bois fait le lien avec la place d’Armes et le bâtiment principal se prolonge par un jardin découpé en lanières, évoquant les anciennes parcelles mitoyennes.

Toutes les essences utilisées sont biosourcées et locales. La charpente de la partie neuve est une grille poteau poutre en chêne, la charpente de la halle est en douglas vosgien massif. À l’intérieur, de grands claustras faits de lattes d’épicéa, « tissées » selon la technique du cannage traditionnel, séparent les salles d’attente du hall.

L’ensemble honore ainsi la tradition d’un savoir-faire remarquable. Il a été déclaré lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 – catégorie Bâtiment Public ou Tertiaire.

Surface : 638 m²

Coût total HT (hors foncier, hors VRD, hors honoraires) : 884 000 €

En savoir plus sur la réalisation : https://www.panoramabois.fr/projets/7117

Découvrir le Prix National de la Construction Bois : https://www.prixnational-boisconstruction.org/



