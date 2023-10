JOURNÉE PRÉVENTION : “SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ” Maison de santé de Mondoubleau Bellevigne-en-Layon, 23 novembre 2023, Bellevigne-en-Layon.

Parce que votre santé est essentielle, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), en partenariat avec la MSA, la Communauté de Communes du Perche et la Mairie de Mondoubleau vous invitent près de chez vous à une :

Jeudi 23 novembre 2023 de 9h30 à 18h00

À la Maison de santé de Mondoubleau (2 place du Mail)

Au programme, des rendez-vous et des ateliers gratuits :

 Rendez-vous avec une sage-femme pour la réalisation sur place d’un frottis de dépistage, gratuit et sans reste à charge pour les femmes âgées entre 25 et 65 ans*.

 Rendez-vous individuel ou atelier collectif sur le thème de l’alimentation, animé par une infirmière.

 Atelier collectif « activité physique adaptée » pour lutter contre la sédentarité animé par un coach professionnel.

 Rendez-vous individuel pour faire un point sur votre dossier « dépistage des cancers » et vous aider dans la prise d’un rendez-vous pour une mammographie** et/ou la délivrance d’un kit de dépistage pour le cancer colorectal.

Les rendez-vous sont gratuits et l’inscription conseillée (mais non obligatoire).

Pour vous inscrire ou pour plus d’information, il suffit de contacter la maison France services de Mondoubleau :

– par téléphone au 02.54.80.85.80 ou au 06.33.12.96.66

– ou en vous rendant sur place : 3 Allée de la gare à Mondoubleau

Vos informations administratives seront transmises au CRCDC qui pourra vous contacter afin de finaliser la prise de rendez-vous.

Prenez soin de vous : SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ

*les frottis de dépistage sont recommandés tous les 3 ans pour les femmes de 25 à 29 ans puis tous les 5 ans pour les femmes de 30 à 65 ans.

** dans le cadre de cette journée, un transport gratuit pourra être proposé aux femmes qui n’ont pas de moyen de locomotion pour se rendre à leur rendez-vous de mammographie.

Maison de santé de Mondoubleau 2 place du Mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T18:00:00+01:00

Prévention santé – dépistage –