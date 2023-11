La folie du pélican de Jean-François Haas Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 31 janvier 2024, Genève.

La folie du pélican de Jean-François Haas Mercredi 31 janvier 2024, 12h30 Maison de Rousseau et de la Littérature Gratuit

Un soir d’été de 1998, une famille rentre chez elle et se retrouve face à un homme armé. Il tue la mère et le fils aîné, blessant le père, Simon, et le fils cadet, David. L’enquête révèle que c’est ce dernier, adolescent plein de colère, qui a organisé l’assassinat. Il est condamné à vingt ans de prison. «La Folie du pélican», lumineux et poétique malgré la dureté de l’histoire, s’attache à la manière dont le père survit après le drame, ne cessant jamais d’aimer ce fils assassin. Le chemin vers le pardon est aussi celui de la guérison.

Né en 1952 à Fribourg, cadet de huit enfants, Jean-François Haas grandit à Courtaman, où il vit toujours. Il enseigne le français, l’histoire et les sciences religieuses durant quatre décennies au Collège de Gambach. Il a publié six romans et un recueil de nouvelles aux éditions du Seuil, dont «Dans la gueule de la baleine guerre» (2007), Prix Schiller et Michel-Dentan, «Le chemin sauvage» (2012), Prix Lettres frontière et Bibliomedia ou encore le très beau «Tu écriras mon nom sur les eaux» (2019). «La Folie du pélican» est son septième roman.

La folie du pélican, Jean-François Haas, Bernard Campiche éditeur, 2023

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

