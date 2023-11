Le secret de nos cœurs silencieux d’Isabelle Aeschlimann Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 10 janvier 2024, Genève.

Le secret de nos cœurs silencieux d’Isabelle Aeschlimann Mercredi 10 janvier 2024, 12h30 Maison de Rousseau et de la Littérature Gratuit

La jeune Élise étouffe dans son petit village de l’Ajoie, dans le Jura suisse, et ne pense qu’à partir avec son meilleur ami Antonio. Hélas, un drame brutal les sépare. Vingt-cinq ans plus tard, ses filles Christa et Julie découvrent un secret de famille qui bouleverse leur vie et les mène à Berlin. Une histoire de trahison, de sacrifice, de différence et d’espoir touchante et forte, doublée d’une plongée subtile au cœur des paysages et de la société du Jura. «Les secrets de nos cœurs silencieux» a été lauréat du Grand prix du roman Femme Actuelle 2023.

Isabelle Aeschlimann

Née en 1979, Isabelle Aeschlimann a grandi à Alle dans le Jura suisse et a étudié au lycée cantonal de Porrentruy. À 21 ans, elle part à Berlin où elle habite deux ans. Depuis 2004, elle vit dans le canton de Vaud avec son mari et ses deux filles. Son premier roman, «Un été de trop», est paru en 2012 aux éditions Plaisir de Lire. En 2014, elle a été lauréate de la Bourse à l’écriture du Canton de Vaud avec le projet initial de «Les secrets de nos cœurs silencieux». Elle travaille à temps partiel et consacre le reste de son temps à l’écriture.

À lire

Les secrets de nos cœurs silencieux, Isabelle Aeschlimann, les nouveaux auteurs, 2023

Plus d’informations

Isabelle Aeschlimann, Prix du livre de la ville de Lausanne

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« link »: « https://www.lesnouveauxauteurs.com/livre/9466/les-secrets-de-nos-coeurs-silencieux-valu-avec-le-titre-sur-le-fil-« }, {« link »: « https://www.lausanne.ch/agenda-et-actualites/prix-du-livre/selection/isabelle-aeschlimann.html »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T12:30:00+01:00 – 2024-01-10T13:30:00+01:00

2024-01-10T12:30:00+01:00 – 2024-01-10T13:30:00+01:00

Isabelle Aeschlimann