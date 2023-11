Midi poésie avec Stéphane Bouquet Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’Évènement: Genève Midi poésie avec Stéphane Bouquet Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 14 décembre 2023, Genève. Midi poésie avec Stéphane Bouquet Jeudi 14 décembre, 12h30 Maison de Rousseau et de la Littérature Chf 12,00 / 10,00 (AVS, étudiant·e·s, chômeur·euse·s)

Chf 20,00 / 15,00 (AVS, chômeur·euse·s, étudiant·e·s) avec un sandwich et un dessert Pour cette rencontre littéraire, Stéphane Bouquet propose une promenade dans quelques uns de ses livres avec en tête l’idée du tempo du poème. De quels moyens dispose un poème pour capter ou saisir le temps comme il va, sa vitesse ou sa lenteur, le goût de l’urgence ou celui de la méditation ? Dégustation poétique au programme.

Avec les midis poésie on ne parle pas de poésie, ni de ce qu'elle devrait être ou pas ; il ne s'agit pas d'une table ronde, ni d'un débat : il s'agit de vivre, et de partager, une émotion qui passe. Avec une conviction : la poésie appartient à toutes et tous. Elle habite les corps et le monde.

Midi poésie avec Stéphane Bouquet
Jeudi 14 décembre, 12h30
Maison de Rousseau et de la Littérature
Grand-Rue 40, 1204 Genève
Chf 12,00 / 10,00 (AVS, étudiant·e·s, chômeur·euse·s)
Chf 20,00 / 15,00 (AVS, chômeur·euse·s, étudiant·e·s) avec un sandwich et un dessert

