Alors que Felwine Sarr (Afrotopia, 2016) et Leonora Miano (Afropea, 2020) pensent l'avenir du continent africain sous la forme de l'essai, Abdourahman A. Waberi choisit la littérature et la poésie pour imaginer un monde aux antipodes du monde contemporain. Dans Aux États-Unis d'Afrique (2006), il fait du continent noir le centre économique et intellectuel du monde, tandis que les damnés de la terre se concentrent dans une Euramérique miséreuse ; partant, il tend un miroir à l'Occident – celui du monde réel. Déroulé de l'événement

18h30 Mots d’accueil, Donatella Bernardi, directrice de la MRL

18h35 Introduction, Evelyn Dueck, professeure à l’Université de Genève en Littérature comparée et en Littérature allemande moderne

18h45 Conférence par Abdourahman A. Waberi

19h30 « Utopie/Littérature mondiale », table ronde entre Abdourahman A. Waberi et Jérôme David, professeur à l'Université de Genève, spécialiste de littérature mondiale

