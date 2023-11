Abécédaire Suisse. Mon pays en lettres et en couleurs Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 9 décembre 2023, Genève.

Finaliste du Prix du Livre Jeunesse 2023, l’illustrateur et auteur Niels Blaesi revisite le territoire Suisse et ses symboles avec des yeux d’enfants. Montagnes en forme de glaces, cervelas en fuite dans une forêt aux allures de soucoupe volante, église en échiquier et chutes du Rhin en forme de parapluie peuplent cet abécédaire ludique aux couleurs éclatantes et aux lignes graphiques. Le livre ABC Swiss invite petit.e.s et grand.e.s à imaginer en 26 lettres un alphabet typiquement Suisse.

La rencontre est suivie d’un atelier créatif à faire en famille animé par Niels Blaesi, à l’issue duquel tous les participants repartent avec un abécédaire qu’ils ont eux-mêmes dessiné. Adultes et enfants sont conviés à s’inspirer des grandes légendes et des petites anecdotes pour donner vie à la Suisse de leurs rêves. Un goûter est offert.

Maison de Rousseau et de la Littérature
Grand-Rue 40, 1204 Genève
Genève 1204
+41 22 310 10 28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Couverture du livre ABC