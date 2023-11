Lo scrittore sugli alberi Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 6 décembre 2023, Genève.

Lo scrittore sugli alberi Mercredi 6 décembre, 18h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

Pour le réalisateur, Duccio Chiarini, le film documentaire Italo Calvino – l’écrivain sur les arbres permet d’examiner le lien entre l’œuvre de l’auteur italien et les contextes historiques qu’elle traverse, et sa quête incessante d’une distance appropriée par rapport aux événements du monde.

Le parcours artistique du grand écrivain est ici relu à travers l’une de ses œuvres les plus connues : « Le baron perché ». Ce livre de 1957 raconte comment, un jour d’été, un jeune noble appelé Cosimo Piovasco di Rondò, après une dispute avec son père qui voulait le forcer à manger des escargots, grimpe à un arbre et décide de ne plus jamais en redescendre.

C’est l’écrivain lui-même qui guide le voyage dans l’exploration de son aventure, à travers des interviews d’archives et du matériel filmique, photographique et épistolaire inédit, qui se fond dans le présent avec les réflexions privées de sa fille Giovanna, ainsi que celles d’artistes et de penseurs contemporains, qui s’expriment sur l’héritage profond de l’auteur.

Des films amateurs réalisés au début des années 1920 par le père d’Italo, Mario Calvino (où l’on voit l’écrivain faire ses premiers pas dans les jardins de la Villa Meridiana en Toscane), à la correspondance d’Einaudi dans les années 1950 et aux lettres avec sa femme Chichita dans les années 1960, la richesse de ces précieux matériaux élargit notre vision de l’intelligence de l’écrivain, en nous montrant la profonde sensibilité de l’homme.

Martin Rueff, traducteur d’Italo Calvino, qui a participé au film, nous parle de cette expérience cinématographique et de son lien singulier à l’œuvre d’Italo Calvino.

Ce rendez-vous vient clore le cycle d’événements publics organisés tout au long de l’année 2023 pour le centenaire de la naissance d’Italo Calvino.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

Lo scrittore sugli alberi affiche