L'annonce de la fermeture partielle de la centrale nucléaire de Kori, en Corée du Sud, décide la narratrice de partir à la recherche de son père biologique, qu'elle n'a jamais connu. Cet ingénieur anglais a rencontré sa mère, jeune Coréenne anglophone, lors de la construction de cette centrale. Le périple la mène en Corée, à Taïwan puis au Pays de Galles, dans le village d'enfance de l'homme, puis enfin au Michigan, où il a fondé une famille. «Generator» est un récit brillant, sous-tendu par un mélange irrésistible de vraie curiosité, d'ironie, de colère et d'émotion. Rinny Gremaud

Née en 1977 à Busan en Corée du Sud, arrivée en Suisse à l’âge de 5 ans avec sa famille, diplômée en économie d’entreprise, mère de deux enfants, Rinny Gremaud est journaliste. Rédactrice en chef du magazine T, supplément lifestyle et société du quotidien Le Temps, elle vit à Lausanne. Son premier livre, «Un monde en toc» (2018, Le Seuil, Prix Michel Dentan) relatait un tour du monde en cinq escales sur les traces de centres commerciaux géants. «Generator» est son premier roman. À lire

Generator, Rinny Gremaud, Sabine Wespieser 2023 Plus d’informations

Rinny Gremaud, Prix du livre de la ville de Lausanne

Maison de Rousseau et de la Littérature
Grand-Rue 40, 1204 Genève
Genève
6 décembre 2023, 12h30

