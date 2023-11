Midi poésie avec Pierre Vinclair Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’Évènement: Genève Midi poésie avec Pierre Vinclair Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 30 novembre 2023, Genève. Midi poésie avec Pierre Vinclair Jeudi 30 novembre, 12h30 Maison de Rousseau et de la Littérature Chf 12,00 / 10,00 (AVS, étudiant·e·s, chômeur·euse·s)

Chf 20,00 / 15,00 (AVS, chômeur·euse·s, étudiant·e·s) avec un sandwich et un dessert Pour cette première rencontre nous écoutons et découvrons Pierre Vinclair, qui livre après livre, s’est imposé comme l’un des poètes français contemporains majeurs. Embarqué dans une entreprise de désacralisation de l’activité littéraire Vinclair fait de ses modèles, Pound plus particulièrement, non des maîtres derrière lesquels se ranger en disciples bien élevés, mais des auteurs avec lesquels dialoguer, contre lesquels se battre.

Pour nous, ce midi là, il nous lit en compagnie du poète, professeur et traducteur, Martin Rueff, des extraits de son dernier essai « Idées arrachées » qui vient de paraître aux éditions Lurlure. Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/PQ0xb9ehb8/event/1094448 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T12:30:00+01:00 – 2023-11-30T13:30:00+01:00

2023-11-30T12:30:00+01:00 – 2023-11-30T13:30:00+01:00 Pierre Vinclair Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Maison de Rousseau et de la Littérature Adresse Grand-Rue 40, 1204 Genève Ville Genève Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Maison de Rousseau et de la Littérature Genève latitude longitude 46.201352;6.146632

Maison de Rousseau et de la Littérature Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/