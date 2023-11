Pas jeter les mots Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 18 novembre 2023, Genève.

Pas jeter les mots Samedi 18 novembre, 18h00 Maison de Rousseau et de la Littérature Chf 12,00 / 10,00 (AVS, étudiant·e·s, chômeur·euse·s), Chf 15.- Famille (enfants dès 7 ans et parents)

Pas jeter les mots se passe au sein d’une famille, où l’on s’aime sans savoir se le dire. Parler, faire confiance aux mots, c’est si difficile parfois. Mais dans cette famille, il y a le Tonton. Il fume beaucoup et n’est pas comme les autres, cet oncle : il écrit, il fait danser les mots. « Les mots, c’est toujours pour la vie, c’est toujours pour quelqu’un », et ça fait voyager aussi, et voyager fait grandir. Grâce à son art, les langues se délient peu à peu et le monde s’adoucit.

Ce spectacle court va droit à l’essentiel. Il parle de transmission, de liens de famille, d’hérédité, de liberté – la liberté intérieure, celle que personne ne peut nous enlever. Il montre la puissance de la poésie et la vertu émancipatrice de la langue.

Inspiré par L’escargot à plumes, un recueil de poèmes de Jackie Poitevin, et créé dans le cadre du Cabaret en chantier du Théâtre des Marionnettes de Genève, Pas jeter les mots s’adresse à toutes et à tous, dès 7 ans.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/PQ0xb9ehb8/event/1089639 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

Carole Parodi