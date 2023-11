Le piège de papier de Kyra Dupont Troubetzkoy Maison de Rousseau et de la Littérature Genève, 8 novembre 2023, Genève.

Le piège de papier de Kyra Dupont Troubetzkoy Mercredi 8 novembre, 12h30 Maison de Rousseau et de la Littérature Gratuit

Amies un jour, ennemies le lendemain: «Le piège de papier» raconte l’histoire de l’amitié fusionnelle entre deux jeunes femmes aux ambitions littéraires dévorantes. Le succès rapide de l’une attise la jalousie destructrice de l’autre, qui d’amie devient rivale. Tous les coups sont alors permis. «Le piège de papier» est un roman au suspense psychologique intense, explorant les faces lumineuses autant que sombres de l’amitié. Et une description sans concession du monde courtisé et sans pitié des lettres et des prix littéraires.

Kyra Dupont Troubetzkoy

Née à Genève en 1971, diplômée en relations internationales et en journalisme, par ailleurs photographe, elle collabore à Heidi News et Geneva Solutions. Grande reportrice et déléguée humanitaire, elle produit au Cambodge un documentaire intitulé «Tant qu’il y aura du papier» en 2000. Responsable de la rubrique internationale de 24Heures durant plusieurs années, elle se lance dans l’écriture, tant documentaire que de fiction, en 2007. Elle publie son premier roman, «Petit essai assassin sur la vie conjugale», en 2011 (Luce Wilquin). «Le piège de papier» est son sixième roman.

À lire

Le piège de papier, Kyra Dupont Troubetzkoy, Éditions Favre, 2023

Plus d’informations

Kyra Dupont Troubetzkoy, Prix du livre de la ville de Lausanne

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T12:30:00+01:00 – 2023-11-08T13:30:00+01:00

