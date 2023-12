Ballet : Le songe d’une nuit d’été Maison de Reuilly Reuilly Catégories d’Évènement: Indre

La Villette organise, en partenariat avec l’Opéra National de Paris, une projection spéciale de « Le songe d’une nuit d’été ». Pièce (de 2h avec entracte) de George Balanchine d’après l’œuvre de William Shakespeare avec les costumes de Christian Lacroix.

Le Songe d’une nuit d’été est l’un des rares ballets narratifs de George Balanchine. La réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre grand magicien de la scène, Christian Lacroix. EUR.

