Conférence la Gaule romaine Maison de Reuilly Reuilly, 24 novembre 2023, Reuilly.

Reuilly,Indre

Christophe GIRAUD revient pour une nouvelle conférence à la Maison de Reuilly. Il nous parlera cette fois de de la Gaule Romaine, l’héritage des Gaulois et les apports des Romains..

Vendredi 2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Maison de Reuilly

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



Christophe GIRAUD returns for another lecture at the Maison de Reuilly. This time, he’ll be talking about Roman Gaul, the heritage of the Gauls and the contributions of the Romans.

Christophe GIRAUD vuelve a dar una conferencia en la Maison de Reuilly. Esta vez hablará sobre la Galia romana, la herencia de los galos y las aportaciones de los romanos.

Christophe GIRAUD kehrt für einen neuen Vortrag in die Maison de Reuilly zurück. Dieses Mal wird er über das römische Gallien, das Erbe der Gallier und die Beiträge der Römer sprechen.

Mise à jour le 2023-11-16 par BERRY