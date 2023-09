Nicolas de Staël, la peinture à vif Maison de Reuilly Reuilly, 23 septembre 2023, Reuilly.

Reuilly,Indre

À l’occasion de la grande rétrospective consacrée à Nicolas de Staël, à découvrir du 15 septembre 2023 jusqu’au 21 janvier 2024 au Musée d’Art Moderne de Paris, ARTE nous a proposé de diffuser en avant-première un documentaire inédit le à la Micro-Folie de Reuilly..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Maison de Reuilly

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



To coincide with the major retrospective devoted to Nicolas de Staël, on view from September 15, 2023 to January 21, 2024 at the Musée d?Art Moderne in Paris, ARTE has invited us to preview a previously unseen documentary at the Micro-Folie de Reuilly.

Con motivo de la gran retrospectiva dedicada a Nicolas de Staël, que se celebrará del 15 de septiembre de 2023 al 21 de enero de 2024 en el Museo de Arte Moderno de París, ARTE nos ha invitado a preestrenar un documental inédito sobre la Micro-Folie de Reuilly.

Anlässlich der großen Retrospektive über Nicolas de Staël, die vom 15. September 2023 bis zum 21. Januar 2024 im Musée d’Art Moderne in Paris zu sehen sein wird, hat ARTE uns vorgeschlagen, eine unveröffentlichte Dokumentation über die Micro-Folie de Reuilly als Vorpremiere auszustrahlen.

