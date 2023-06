Opéra : le Barbier de Séville Maison de Reuilly Reuilly, 30 juin 2023, Reuilly.

Reuilly,Indre

Rendez-vous à la Maison de Reuilly pour une soirée décalée. Un entracte est prévu.

Places limitées et réservation obligatoire..

Vendredi 2023-06-30 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Maison de Reuilly

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



Rendezvous at the Maison de Reuilly for a quirky evening. An intermission is provided.

Places are limited and reservations are essential.

Cita en la Maison de Reuilly para una velada estrafalaria. Habrá un intermedio.

Las plazas son limitadas y es imprescindible reservar.

Treffen Sie sich im Maison de Reuilly zu einem schrägen Abend. Eine Pause ist vorgesehen.

Begrenzte Plätze und Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-31 par BERRY