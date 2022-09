Les olympiades MARPA Maison de retraite Ste Catherine Port-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Port-Sainte-Marie

Les olympiades MARPA Maison de retraite Ste Catherine, 6 octobre 2022, Port-Sainte-Marie. Les olympiades MARPA organisées par les élus de la MSA Dordogne, Lot et Garonne Jeudi 6 octobre, 09h00 Maison de retraite Ste Catherine Les olympiades à Port Sainte Marie Maison de retraite Ste Catherine 22 Avenue Henri Barbusse 47130 Port Sainte Marie Port-Sainte-Marie 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Le 6 octobre 2022, à Port Sainte Marie les résidents des MARPA du Lot-et Garonne et quelques résidents de l’EHPAD de Port Sainte Marie sont invités à participer à des activités ludiques et sportives sur le thème des jeux olympiques, en associant un stand de jeu sur l’alimentation animé par l’ASEPT.

150 participants sont attendus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T09:00:00+02:00

2022-10-06T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Port-Sainte-Marie Autres Lieu Maison de retraite Ste Catherine Adresse 22 Avenue Henri Barbusse 47130 Port Sainte Marie Ville Port-Sainte-Marie lieuville Maison de retraite Ste Catherine Port-Sainte-Marie Departement Lot-et-Garonne

Maison de retraite Ste Catherine Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-sainte-marie/

Les olympiades MARPA Maison de retraite Ste Catherine 2022-10-06 was last modified: by Les olympiades MARPA Maison de retraite Ste Catherine Maison de retraite Ste Catherine 6 octobre 2022 Maison de retraite Ste Catherine Port-Sainte-Marie Port-Sainte-Marie

Port-Sainte-Marie Lot-et-Garonne