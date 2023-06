orpea MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Moulins orpea MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS Moulins, 4 juillet 2023, Moulins. orpea 4 juillet – 10 août MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS sur inscription recueil de paroles nous allons mener des ateliers de recueil de paroles autour du thème du sport, avec les retraités d’orpéa, puis diffuser en lectures un montage des textes recueillis, dans le cadre du partenariat d’orpéa avec le tour de france MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS 22, rue de la fraternité 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0666863609 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T15:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-08-10T15:00:00+02:00 – 2023-08-10T17:00:00+02:00 tour de france maison de retraite mario batista Détails Catégories d’Évènement: Allier, Moulins Autres Lieu MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS Adresse 22, rue de la fraternité 03000 Moulins Ville Moulins Departement Allier Age min 67 Age max 99 Lieu Ville MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS Moulins

MAISON DE RETRAITE ORPEA- LES MARINIERS Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/