Marché de Noël – Arts et saveurs Maison de retraite Lour Picou Beaugency Catégorie d’Évènement: Beaugency Marché de Noël – Arts et saveurs Maison de retraite Lour Picou Beaugency, 25 novembre 2023, Beaugency. Marché de Noël – Arts et saveurs Samedi 25 novembre, 09h00 Maison de retraite Lour Picou L’Association Anim’Meungency vous attend le samedi 25 novembre de 10h à 17h30 à l’EHPAD de Lour Picou de Beaugency pour découvrir notre marché de Noël. Les profits de la vente du stand Anim’meungency auront pour but de financer des activités telles que de la médiation animale ou des cadeaux d’anniversaire pour les résidents. Marché de Noël en intérieur. Maison de retraite Lour Picou 48 Avenue de Vendôme, Beaugency Beaugency [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 99 99 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

