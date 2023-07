Kaïros Théâtre – Souvenirs en soi Maison de retraite Lou Jas Ollioules, 24 juillet 2023, Ollioules.

Kaïros Théâtre – Souvenirs en soi 24 juillet – 11 août Maison de retraite Lou Jas

Notre projet prend la forme d’ateliers artistiques : Jeanne Mathis à l’écriture et Isaac Koffi à la musique auprès d’environ 20 résidents de la maison de retraite Lou Jas à Ollioules.

Avec le projet « Souvenirs en soi » nous proposons, sur une période de quatre semaines, un travail atypique autour de la mémoire qui fait appel à l’écriture, à la parole et aux sons.

Ici pas de récit biographique linéaire mais des bribes de souvenirs et des sensations sans liens apparents, sans chronologie, tels des bulles d’air remontants à la surface de la mémoire. Ces évocations seront accompagnées de sons plus ou moins drôles ou tristes, longs ou brefs pour faire naître l’émotion et la poésie.

Les participants seront les narrateurs de leur propre vie, ils parleront à eux-mêmes, se raconteront des anecdotes d’avant et de maintenant dans un style fragmenté.

Accompagnés et aidés par Jeanne Mathis, écrivaine et metteuse en scène, ils exploreront les mots et la parole théâtrale à travers des exercices ludiques. Isaac Koffi, musicien et compositeur pour le théâtre, leur fera découvrir et pratiquer différents instruments, accessibles à tous, qui permettent de créer des ambiances sonores.

Grace à ces filtres artistiques, nous aurons le recul nécessaire pour construire une œuvre à la fois réelle et fictive.

Maison de retraite Lou Jas Ollioules Ollioules 83190 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T14:30:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-08-11T14:30:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00

