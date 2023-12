Spectacle : Il était deux voix en Espagne, erase un avez que se era… Maison de retraite Lasserre Issy-les-Moulineaux, 24 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

De la compagnie La Tanière

Deux explorateurs-musiciens vous proposent cette nouvelle version qui s’articule autour des contes de la péninsule Ibérique et de tous les horizons !

Accompagnés de leurs seules guitares, ils ont parcouru les contrées espagnoles les plus lointaines et ont rapporté avec eux les plus belles histoires.

Venez découvrir ces histoires féeriques contées et mises en musique par les baladins globe-trotteurs !

Une traversée poétique et merveilleuse, pour petits et grands…

Sur réservation, à partir de 6 ans

Mercredi 24 janvier, à 14h30 et 15h30

https://youtu.be/4U833p7t-gc

La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux.

