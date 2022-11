bal trad maison de retraite La Pastellière, Saix (81)

gratuit

avec KITCH à CLAOU maison de retraite La Pastellière, Saix (81) maison de retraite La Pastellière, 81710 Saix, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39268 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A l’occasion du marché de l’Avent, un grand bal trad gratuit pour danser dans la bonne humeur avec le groupe KITCHàCLAOU en duo composé de Michel Lacombes violon/chant et Christian Bruyère accordéon diatonique/chant. sccotich, mazurka, pas béarnais, cercles….seront au rendez vous. des gâteaux et diverses friandises seront à la vente et serviront à financer le voyage de fin d’année pour les résidents. dites le autour de vous venez nombreux! source : événement bal trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T14:30:00+01:00

2022-11-27T17:00:00+01:00

