Visite de la Maison de Retraite des Artistes

Samedi 14 octobre, 14h00

Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes

Construite à la demande de l'acteur Coquelin Aîné par l'architecte Art Nouveau René Binet (architecte de la porte monumentale de l'Exposition Universelle de 1900) cette maison dédiée aux comédiens vous surprendra tout au long de sa visite. Elle est reconnue depuis 2022 Patrimoine d'Intérêt Régional de la Région Île-de-France.

Maison de retraite des artistes
30 avenue Constant-Coquelin
77860 Couilly-Pont-Aux-Dames
Couilly-Pont-aux-Dames
Seine-et-Marne
Île-de-France
01 60 04 00 62

Maison de Retraite des Artistes construite en 1904 par l'architecte René Binet avec les décorateurs Louis Édouard Fournier et Henry Bellery-Desfontaines

RER A, SNCF Gare de l'Est, Autoroute A4

Détails

Lieu
Maison de retraite des artistes

Adresse
30 avenue Constant-Coquelin
77860 Couilly-Pont-Aux-Dames

Ville
Couilly-Pont-aux-Dames

Departement
Seine-et-Marne

