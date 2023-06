Spectacle » Le Concert dont vous êtes l’auteur », ARTHUR RIBO ET VICTOR BELIN Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames, 9 juillet 2023, Couilly-Pont-aux-Dames.

Spectacle » Le Concert dont vous êtes l’auteur », ARTHUR RIBO ET VICTOR BELIN Dimanche 9 juillet, 16h00 Maison de retraite des artistes

Spectacle interactif, extrêmement original et vivant. Slam et musique. A partir des mots écrits par le public, ensuite Arthur Ribo crée chansons et histoires.

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-couilly-pont-aux-dames

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 http://www.mutuellenationaledesartistes.fr [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-couilly-pont-aux-dames »}] Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames. A4 / SNCF gare de Couilly / RER A puis bus. Entrée par la rue Bengel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

©Laurie Sanquer