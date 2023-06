Spectacle Circassien « Robert n’a pas de paillettes » ARTHUR SIDOROFF ET THOMAS CAILLOU Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames Catégories d’Évènement: Couilly-Pont-aux-Dames

Seine-et-Marne Spectacle Circassien « Robert n’a pas de paillettes » ARTHUR SIDOROFF ET THOMAS CAILLOU Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames, 8 juillet 2023, Couilly-Pont-aux-Dames. Spectacle Circassien « Robert n’a pas de paillettes » ARTHUR SIDOROFF ET THOMAS CAILLOU Samedi 8 juillet, 18h30 Maison de retraite des artistes Le spectacle Robert n’a pas de paillettes est un voyage au-dessus du vide, une aventure parsemée de déséquilibres et d’élans.

Arthur ne marche pas sur le fil mais avec lui. Derrière l’idée de trouver une concentration ouverte, il s’autorise à être tête en l’air, mais aussi en bas ou sur le côté, et à croiser le regard du public ! Ce rapport intime à l’agrès témoigne de la volonté de l’artiste d’incarner une humanité brute, de se présenter sur le fil « sans filtre », « sans paillettes ».

Dans le cadre du festival Emmenez-moi. Programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-couilly-pont-aux-dames Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 http://www.mutuellenationaledesartistes.fr [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-couilly-pont-aux-dames »}] Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames. A4 / SNCF gare de Couilly / RER A puis bus. Entrée par la rue Bengel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:10:00+02:00

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:10:00+02:00 ©Ian Grandjean Détails Catégories d’Évènement: Couilly-Pont-aux-Dames, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison de retraite des artistes Adresse 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Ville Couilly-Pont-aux-Dames Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames

Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couilly-pont-aux-dames/

Spectacle Circassien « Robert n’a pas de paillettes » ARTHUR SIDOROFF ET THOMAS CAILLOU Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames 2023-07-08 was last modified: by Spectacle Circassien « Robert n’a pas de paillettes » ARTHUR SIDOROFF ET THOMAS CAILLOU Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames 8 juillet 2023