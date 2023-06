Spectacle circassien « compost », ABBY NEUBERGER ET LUCA BERNINI Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames, 8 juillet 2023, Couilly-Pont-aux-Dames.

Spectacle circassien « compost », ABBY NEUBERGER ET LUCA BERNINI Samedi 8 juillet, 17h30 Maison de retraite des artistes

Le compost est une matière organique collectée par l’homme, décomposée par la nature et utilisée pour faire renaitre une vie nouvelle. Abby et Luca ont procédé de la même manière pour l’élaboration de cette pièce : leurs personnages récoltent les éléments du paysage, les compostent, s’en nourrissent et par un geste artistique et décalé, font resurgir le sauvage, l’indompté.

Retrouvez Abby et Luca au festival Emmenez-moi à Couilly-pont-Aux-Dames

Programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-couilly-pont-aux-dames

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 62 http://www.mutuellenationaledesartistes.fr Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l'architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu'un arbre remarquable dans le parc de l'ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames. A4 / SNCF gare de Couilly / RER A puis bus. Entrée par la rue Bengel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:30:00+02:00 – 2023-07-08T18:15:00+02:00

©K.Ouroboros