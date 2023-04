Atelier mensuel de l’association IssyRepair&Co Maison de Quartiers des Îles Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier mensuel de l’association IssyRepair&Co Maison de Quartiers des Îles, 18 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier mensuel de l’association IssyRepair&Co Samedi 18 mars, 14h00 Maison de Quartiers des Îles Entrée libre A l’occasion de la journée mondiale du recyclage le samedi 18 mars 2023, l’association IssyRepair&Co vous propose en plus de son atelier mensuel de réparation, un atelier de création à partir de recyclage.

Inscription par mail.

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00 #zérodéchet #economiecirculaire #cohésionsociale #partagedessavoirs #recyclage Cherifa Lecaille

