Sarreguemines Quetschekaschde Maison de quartier Welferding | Sarreguemines, 27 mai 2023, Sarreguemines. Quetschekaschde Samedi 27 mai, 14h30, 20h00 Maison de quartier Welferding | Sarreguemines Initiation danses : entrée libre ; Bal Folk : entrée 5,00 € Dans le cadre du festival Mirr Redde Platt la ville de Sarreguemines propose 14h30 initiation aux danses de lorraine par la Ronde des Liserons. 20h bal folk avec duo Milo ,les baladins du folk et les Quetschekaschde.

Petite restauration sur place Maison de quartier Welferding | Sarreguemines 161 Rue de France, 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T14:30:00+02:00 – 2023-05-27T19:00:00+02:00

