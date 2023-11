Cet évènement est passé Expo vente de Vieusseux Maison de quartier Vieusseux Genève Catégorie d’Évènement: Genève Expo vente de Vieusseux Maison de quartier Vieusseux Genève, 18 novembre 2023, Genève. Expo vente de Vieusseux 18 et 19 novembre Maison de quartier Vieusseux Entrée libre La Maison de quartier de Vieusseux attend le public pour son marché de Noël. Au programme: créations artistiques et artisanales, stands de thé et pâtisseries, animations tombola, le tout en musique live. Un stand de bricolage accueille les enfants durant tout le week-end. Autres marchés Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes Maison de quartier Vieusseux Cité Vieusseux 2 Genève 1203 Le Petit-Saconnex Genève 022 340 42 40 http://www.mqv.ch [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/en/actualites/christmas-markets-prepare-festive-season »}] https://www.geneve.ch/fr/maison-quartier-vieusseux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Maison de quartier Vieusseux Adresse Cité Vieusseux 2 Ville Genève Lieu Ville Maison de quartier Vieusseux Genève latitude longitude 46.213659;6.121081

Maison de quartier Vieusseux Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/