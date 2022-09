Bœuf Jazz Maison de quartier Valéry Watteau Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Bœuf Jazz Maison de quartier Valéry Watteau, 13 octobre 2022, Sarcelles. Bœuf Jazz Jeudi 13 octobre, 20h30 Maison de quartier Valéry Watteau

Entrée libre

Les professeurs du Conservatoire de Sarcelles et leurs invités réinterprètent le tempo avant de proposer aux amateurs d’investir la scène à l’occasion du « Bœuf » qui suit le concert. handicap moteur mi Maison de quartier Valéry Watteau 1 route des Refuzniks Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France Bœuf Jazz autour de : Nicolas Rageau à la contrebasse, Ramona Horvath au piano, Antoine Paganotti à la batterie. Repas proposé sur place par l’Association sarcelloise d’Amitié Franco-Sénégalaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:30:00+02:00

2022-10-13T23:00:00+02:00 © Jacques Mouchot

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Maison de quartier Valéry Watteau Adresse 1 route des Refuzniks Ville Sarcelles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Maison de quartier Valéry Watteau Sarcelles Departement Val-d'Oise

Maison de quartier Valéry Watteau Sarcelles Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarcelles/

Bœuf Jazz Maison de quartier Valéry Watteau 2022-10-13 was last modified: by Bœuf Jazz Maison de quartier Valéry Watteau Maison de quartier Valéry Watteau 13 octobre 2022 Maison de quartier Valéry Watteau Sarcelles Sarcelles

Sarcelles Val-d'Oise