Bal folk du Téléthon Maison de Quartier Théodore Monod, Guyancourt (78) Bal folk du Téléthon Maison de Quartier Théodore Monod, Guyancourt (78), 10 décembre 2023, . Bal folk du Téléthon Dimanche 10 décembre, 14h30 Maison de Quartier Théodore Monod, Guyancourt (78) Bal au profit du téléthon (urne) avec la participation de l’ALG et des Canotiers. source : événement Bal folk du Téléthon publié sur AgendaTrad Maison de Quartier Théodore Monod, Guyancourt (78) 11, Place Pierre Bérégovoy

Maison de Quartier Théodore Monod, 78280 Guyancourt, France

