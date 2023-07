LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Maison de quartier Théodore Monod Guyancourt, 14 février 2024, Guyancourt.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #2 Mercredi 14 février 2024, 10h00, 11h00, 15h00 Maison de quartier Théodore Monod Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

À 10h et 11h, à partir d’1 an : Trois petits contes… et puis s’en va ! Des histoires à danser et à rire, à chanter ou à dire, les mots rythment les images, les percussions chahutent.

À 15h, dès 5 ans : Elles étaient mille fois Qui a dit que les jeunes filles attendaient toutes passivement leur prince charmant ? Une brassée de contes traditionnels ou de récits contemporains où les héroïnes sont toutes vives et vaillantes

En partenariat avec La Maison de Conte (Chevilly- Larue).

Maison de quartier Théodore Monod Place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T10:30:00+01:00

2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T15:40:00+01:00

Simon Kohn