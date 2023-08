Exposition « Sous le signe de l’arbre » Maison de Quartier Théodore-Monod Guyancourt, 12 septembre 2023, Guyancourt.

Exposition « Sous le signe de l’arbre » 12 septembre – 8 octobre Maison de Quartier Théodore-Monod Entrée libre

Le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines organise chaque année le Festival « Partir en livre », dans le cadre de l’opération nationale coordonnée par le Centre national du livre. Ce rendez-vous littéraire dédié aux enfants, aux adolescents et à leur famille durant la période estivale est une manifestation unique et originale.

Cet été, des ateliers hors les médiathèques, dans les parcs, jardins et espaces d’animations ont permis la création d’une oeuvre collective intitulée « Sous le signe de l’arbre », mêlant arts plastiques et écriture, avec Héloïse Robin, peintre et illustratrice et le conteur et botaniste Laurent Azuelos.

Découpées dans la couleur par les habitants, les formes végétales inspirées du calendrier des arbres celtiques constituent, dans chaque ville, une forêt suspendue. Venez découvrir ces créations, soit douze suspensions, qui forment une oeuvre collective, en une installation unique. Cette création de cascades végétales, tout en légèreté, qui invitent à la rêverie sera inaugurée en présence de l’artiste, Héloïse Robin. Une déambulation contée de Laurent Azuelos, conçue à partir des ateliers participatifs et déroulée autour de l’oeuvre, accompagnera cette inauguration.

Avec Héloïse Robin, peintre et illustratrice et Laurent Azuelos, botaniste conteur

Maison de Quartier Théodore-Monod Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T16:00:00+02:00 – 2023-09-12T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T14:00:00+02:00

©Héloïse Robin