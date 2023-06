Friterie mon ami-e Maison de Quartier tente Verte Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Friterie mon ami-e Maison de Quartier tente Verte Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Friterie mon ami-e Samedi 16 septembre, 11h00 Maison de Quartier tente Verte Maison de Quartier tente Verte Dunkerque Dunkerque Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00 Clément Martin Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Maison de Quartier tente Verte Adresse Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Maison de Quartier tente Verte Dunkerque

Maison de Quartier tente Verte Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/