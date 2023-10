J’suis Là Téou Maison de quartier Saint-Martin du Touch Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse J’suis Là Téou Maison de quartier Saint-Martin du Touch Toulouse, 10 décembre 2023, Toulouse. J’suis Là Téou Dimanche 10 décembre, 10h30 Maison de quartier Saint-Martin du Touch Entrée libre dans la limite des places disponibles Au creux de la nature, Mila et Milo ronronnent sur la balançoire. Très vite, arrive bébé Bumble tout rond, tout doux et rêveur. Miaou Miaou ! Ce chaton-là aime la compagnie, il n’aime pas quand maman s’en va, quand doudou disparaît. Quel monde invente-t-il pour rester seul dans son panier ?

T’es ou ? J’suis là… Musiques originales de Nelly Poiret À partir de 14h, Boum et Goûter de Noël (salle polyvalente) Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits !

Consultez le guide en ligne

Détails
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu
Maison de quartier Saint-Martin du Touch
Adresse
2 rue Sentenac, 31300 Toulouse
Ville
Toulouse

