Le Voyage dans le temps du Cirque Bormann Maison de quartier Saint-Louis Versailles, 3 janvier 2024 13:00, Versailles.

Entre tours de jonglage, acrobaties, chevaux et présence de dinosaures, les enfants sont ravis ! Installé à Paris toute l’année, le Cirque Bormann a imaginé un spectacle lié à son histoire, un « Voyage dans le temps », qui vous fera vivre une expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique. Effets scéniques et sonores, prouesses techniques et humour sont au rendez-vous. La Maison de quartier Saint-Louis vous propose d’assister à une représentatinoen famille.

Maison de quartier Saint-Louis 50, rue Royale – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00

