Journée à Reims

Journée à Reims Jeudi 5 octobre, 07h30 Maison de quartier Saint-Louis Sur inscription et tarif au taux d’effort (taux plancher 14€30 / taux plafond 33€99). Le prix comprend le transport les visites et les dégustations .

Visiter Reims, la Cité des Sacres, c’est partir à la découverte d’un pan important de l’Histoire de France ainsi que des vignobles de Champagne.

Au programme de cette journée :

– Rendez-vous à 7h30 au niveau du parking de l’hôtel de ville (transport savac )

– 10h, visite de la biscuiterie Fossier suivie d’une dégustation

– 11h45/13h30, temps et repas libre dans le centre-ville de Reims

– 14h15, visite du caveau Lallement, situé dans le charmant village de Chamery, classé 4 fleurs des villages fleuris.

– 14h30, balade en petit train et visite des vignobles de Champagne à la découverte du travail des vignes et du village de Chamery

– 15h30, accueil du vigneron pour une visite de cave, suivie d’une dégustation du brut 1er cru, et découvert des méthodes d’élaboration du champagne.

– Retour prévu vers 18h45 sur Versailles

Inscriptions à partir du lundi 18 septembre 2023

Maison de quartier Saint-Louis 50, rue Royale – 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T07:30:00+02:00 – 2023-10-05T19:00:00+02:00

