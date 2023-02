Journée au domaine de Chantilly Maison de quartier Saint-Louis, 30 mars 2023, Versailles.

Journée au domaine de Chantilly Jeudi 30 mars, 08h00 Maison de quartier Saint-Louis

Sur inscription, tarif au taux d’effort

Visite du Château, des Grandes écuries et du Musée du cheval

Maison de quartier Saint-Louis 50 rue Royale 78000 VERSAILLES Saint-Louis Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Les maisons de quartier Saint-Louis, Vauban et Chantiers proposent une journée au domaine de Chantilly (60). Rendez-vous à 7h45 sur le parking de l’Hôtel de Ville de Versailles. Retour prévu aux alentours de 18h

Le matin, visite libre du Château

Le château de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Le château a traversé les siècles tel que le duc d’Aumale l’a offert en 1886 à l’Institut de France : un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière.

Midi : repas libre.

L’après-midi, visite des écuries et du musée du cheval

LES PLUS GRANDES ÉCURIES PRINCIÈRES D’EUROPE

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle. Véritable écurie de spectacle, où se mêlent la passion du cheval et des arts équestres.

LE MUSÉE DU CHEVAL

Le musée du Cheval a été inauguré en juin 2013. À la fois musée d’art et musée ethnologique, il a pour but de faire découvrir l’importance de la relation entre l’homme et le cheval dans toutes les civilisations.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T08:00:00+02:00

2023-03-30T18:30:00+02:00