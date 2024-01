EVEIL MUSICAL Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe, vendredi 7 juin 2024.

EVEIL MUSICAL enfants 0 à 6 ans Vendredi 7 juin, 09h30 Maison de quartier Saint-Jacques

Au fil de l année, des saisons et des fêtes les enfants en bas âges à partir de la naissance sont invités à découvrir accompagné de leurs parents la musique et les comptines par le biais d’une histoire animée et musicale

Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France