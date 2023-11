EVEIL MUSICAL Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord EVEIL MUSICAL Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe, 21 décembre 2023, Grande-Synthe. EVEIL MUSICAL Jeudi 21 décembre, 09h30, 10h30 Maison de quartier Saint-Jacques Gatuits la maison de quartier organise un atelier d’eveil musical sur la théme de Noëlspecialement conçu pour les tout-petits.

Nombres de places limités. Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe Maison de quartier Saint-Jacques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T10:30:00+01:00

2023-12-21T10:30:00+01:00 – 2023-12-21T11:30:00+01:00 Bébé Enfants Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier Saint-Jacques Adresse 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Age max 3 Lieu Ville Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe latitude longitude 51.01399;2.289184

Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/