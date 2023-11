atelier intergénérationnel Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord atelier intergénérationnel Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe, 5 décembre 2023, Grande-Synthe. atelier intergénérationnel 5 et 12 décembre Maison de quartier Saint-Jacques Gratuit le Mardi 5 decembre et mardi 12 decembre de 16h30 à 18h00

Rendez vous à la maison de quartier Saint-Jacques.

Participer à nos ateliers intergenerationnels en famille dédié à la création de guirlandes et à la decoration de la salle verdi.

Evenement ouvert à tous les membres de la famille.

Nombre de places limité à 10 personnes Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe Maison de quartier Saint-Jacques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T16:30:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2023-12-12T16:30:00+01:00 – 2023-12-12T18:00:00+01:00 Enfants Parents Freepik Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier Saint-Jacques Adresse 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe latitude longitude 51.01399;2.289184

Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/