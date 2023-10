PETIT DEJEUNER PARENTS/ENFANTS Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

PETIT DEJEUNER PARENTS/ENFANTS

17 novembre et 15 décembre

Maison de quartier Saint-Jacques

Grande-Synthe

Clarisse réferente familles et Aline Thooris puéricultrice vous proposent un petit déjeuner Parents/Enfants le jeudi 6 juillet à 9h00 en Maison de Quartier St-Jacques.

Nombre de places limités.

Nombre de places limités.

Sur inscription au 03.28.21.76.65

Maison de quartier Saint-Jacques
3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France
0328217665
http://www.ville-grande-synthe.fr
https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe
mq.stjacques@ville-grande-synthe.fr

2023-11-17T09:00:00+01:00 – 2023-11-17T11:00:00+01:00

2023-11-17 09:00 – 11:00
2023-12-15 09:00 – 11:00

