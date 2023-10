CONCOURS DE BETTERAVES Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord CONCOURS DE BETTERAVES Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe, 8 novembre 2023, Grande-Synthe. CONCOURS DE BETTERAVES Mercredi 8 novembre, 14h30 Maison de quartier Saint-Jacques Gratuit Concours de betterave organisé par l’association des anciens mineurs à la maison de quartier Saint-jacques. Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « email », « value »: « mq.stjacques@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.28.21.65.76 »}] Maison de quartier Saint-Jacques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00 Concours betteraves Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier Saint-Jacques Adresse 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Age min 4 Age max 11 Lieu Ville Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe latitude longitude 51.01399;2.289184

Maison de quartier Saint-Jacques Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/