Samedi 11 mars, 14h00 Maison de Quartier Saint-Ferjeux, Besançon (25) Bal 12 – 9 – 6 Stage 34 -25 Bal folk de 21h à 01h avec Folkadanse et Gabriel LENOIR. Stage de danses Wallonnes et flamandes avec Gabriel LENOIR de 14h à 18h. Tarifs : Bal 12 € / 9 € (adhérents) / 6 € (carte avantages jeunes) Stage : 34 € / 25 € (adhérents) source : événement Bal Folk et stage de danses wallonnes et flamandes publié sur AgendaTrad Maison de Quartier Saint-Ferjeux, Besançon (25) 1, Avenue Ducat Maison de Quartier Saint-Ferjeux, 25000 Besançon, France

2023-03-11T14:00:00+01:00 – 2023-03-12T01:00:00+01:00

