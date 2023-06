Coupez ! Maison de quartier Rangueil Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse.

Coupez ! Vendredi 30 juin, 22h00 Maison de quartier Rangueil Entrée libre

Un tournage de film de zombies à petit budget. Les techniciens sont blasés, les acteurs, pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage.

À partir de 20h, animation musicale et grignotage.

Séance organisée en partenariat avec l’association Les Étonnés.

